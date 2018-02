Líder da base governista no Líbano promete resistir a Hezbollah O líder sunita libanês Saad al-Hariri prometeu na terça-feira que não haveria nenhuma rendição política ao que descreveu como uma tentativa do Hezbollah e dos aliados sírios e iranianos do grupo de impor sua vontade ao país por meio da força. Em combates responsáveis por empurrarem o Líbano para a beira de uma nova guerra civil, o Hezbollah, um grupo xiita, e seus aliados da oposição expulsaram de Beirute e das montanhas a leste da capital os simpatizantes do governo libanês, liderado pelos sunitas. "Eles estão exigindo simplesmente que nos rendamos. Eles querem que Beirute hasteie a bandeira branca. Isso é impossível", afirmou Hariri em uma entrevista coletiva, aparecendo em público pela primeira vez desde que o Hezbollah, na semana passada, tomou conta de áreas da capital libanesa dominadas pelos sunitas. "Eles não conseguirão obter a assinatura de Saad al-Hariri em um documento de rendição aos regimes iraniano e sírio." Na terça-feira, o Líbano viveu seu dia mais calmo desde o início dos conflitos, no dia 7 de maio, quando o premiê Fouad Siniora, aliado dos EUA, decretou como ilegal a rede de telecomunicações do Hezbollah e demitiu o chefe da segurança do aeroporto de Beirute, uma figura próxima do grupo xiita. O Hezbollah disse que as medidas representavam uma declaração de guerra e rapidamente tomou conta de grande parte de Beirute, esmagando os milicianos ligados ao governo sunita. Depois, o grupo entregou as áreas conquistadas ao Exército libanês. O canal Future TV, de Hariri, obrigado a interromper suas transmissões durante os conflitos, voltou ao ar pouco antes da entrevista coletiva dele. Hariri, filho do ex-primeiro-ministro libanês assassinado Rafik al-Hariri, disse que as duas medidas, transformadas agora em letra morta, não significavam nenhum tipo de ameaça ao Hezbollah. "Isso não foi um ataque contra o Hezbollah. O conflito deve-se a uma decisão tomada pelo Irã e pela Síria de atacar o Líbano, de ocupar o Líbano e de colocá-lo nas mãos sírio-iranianas", afirmou Hariri. Questionando a promessa do grupo xiita de usar seu arsenal apenas contra Israel, o líder sunita afirmou: "Quando essas mesmas armas que vêm do Irã e da Síria são apontadas contra os libaneses, isso significa o começo do que pode ser uma guerra civil. Não queremos uma guerra civil porque uma guerra civil precisa de dois lados e nós não levaremos o Líbano a uma guerra civil". Mediadores da Liga Árabe devem chegar a Beirute na quarta-feira a fim tentar colocar fim a uma crise política responsável por detonar o pior conflito interno do Líbano desde a guerra civil (1975-1990). O Exército libanês intensificou suas patrulhas como parte dos esforços para restabelecer a ordem. As manobras dos militares, porém, não eram vistas como um desafio ao Hezbollah, que evitou atritos com as Forças Armadas --cuja própria composição reflete a mistura sectária instável do país. Com medo de ver suas fileiras racharem, o Exército manteve-se neutro no conflito, que matou 81 pessoas, feriu 250 e alimentou a preocupação dos árabes e do restante da comunidade internacional a respeito do futuro do Líbano. A Arábia Saudita disse que, se o Irã apoiasse as ações do Hezbollah, isso afetaria os vínculos dos iranianos com o mundo árabe. "Claro que, se o Irã der apoio ao golpe ocorrido no Líbano, isso terá um impacto sobre suas relações com todos os países árabes", afirmou o ministro saudita das Relações Exteriores, Saud al-Faisal. Em Teerã, o presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, negou que seu país estivesse interferindo no Líbano. Há 18 meses, o governo libanês resiste às exigências feitas pelo Hezbollah de ter direito de veto quanto às decisões tomadas pelos dirigentes do país. O grupo, no entanto, não mostrou ter um poderio militar suficiente para bloquear as medidas das quais discorda. A instabilidade política impede que o país eleja um novo presidente, cargo vago desde novembro. O presidente do Parlamento e líder da oposição, Nabih Berri, adiou para 10 de junho uma sessão da assembléia convocada na terça-feira para eleger o chefe de Estado. Essa foi a 19a postergação do tipo. (Reportagem adicional de Nadim Ladki e Yara Bayoumy em Beirute e Khaled Yacoub Oweis em Aley)