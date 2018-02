Líder do Hamas diz que 'Israel desaparecerá algum dia'

Um dos líderes do Hamas em Gaza, Mahmoud Zahar, afirmou nesta quarta-feira, 14, que "Israel desaparecerá algum dia, e o povo palestino permanecerá para libertar completamente seus territórios ocupados". Isto foi afirmado por Zahar no dia em que se é relembrada a Nakba (desastre, em árabe), oportunidade na qual os palestinos recordam a criação do Estado de Israel no dia 14 de maio de 1948. Veja também: Ahmadinejad diz que Israel está perto da 'aniquilação' Bush: democracia em Israel traz otimismo à região Foguete palestino atinge shopping center em Israel O representante do Hamas reafirmou que seu movimento nunca reconhecerá o Estado de Israel, que, segundo ele, "desaparecerá em breve graças à resistência armada". "Trazemos boas notícias, o dia da libertação e o retorno estão muito próximos, pois lemos bem a realidade e a força da guerra e a destruição não nos amedrontam", declarou Zahar na conferência intitulada "Sessenta anos da Nakba e o retorno está muito próximo". O movimento, que tomou pelas armas o controle da Faixa de Gaza há onze meses, rejeita reconhecer o Estado de Israel, assim como os acordos assinados pelos palestinos com os israelenses. Da mesma forma, se nega a renunciar à luta armada e está incluída na lista de organizações terroristas de Israel, EUA e UE. "Nesta oportunidade, por ocasião da Nakba, reiteramos que nunca reconheceremos o impiedoso inimigo, nunca reconheceremos Israel, nunca o reconheceremos", declarou Zahar em meio a uma multidão. Ele encerrou afirmando: "nossas terras não estão à venda nem se pode fazer comércio com elas, e o direito à resistência (armada) é sagrado. Lutaremos com a cultura, a indústria, as armas e os foguetes". Horas depois de suas declarações, um foguete palestino disparado de Gaza atingiu um shopping center na cidade israelense de Ashkelón, no sul do país, ferindo 14 pessoas, três delas gravemente. O ataque aconteceu após a morte de quatro palestinos, três deles insurgentes, durante operações do Exército israelense em Gaza. O disparo foi reivindicado pelos grupos radicais Jihad Islâmica e Comitês de Resistência Popular. Após o atentado, o presidente israelense, Shimon Peres, afirmou que os extremistas islâmicos que tentam destruir o Líbano e Gaza não conseguirão acabar com Israel. O líder referia-se diretamente ao Hamas e aos oposicionistas do Hezbollah, que provocaram uma onda de violência no país vizinho da última semana. "Eles tentam destruir o Líbano e Gaza. Não sei o que acontecerá com os dois lugares, mas não atingirá Israel. Eles não conseguirão destruir Israel", afirmou. Nabka A agressão e a comemoração do Nakba ocorrem no momento em que a Autoridade Nacional Palestina (ANP), presidida por Mahmoud Abbas, negocia com Israel a possibilidade de um acordo de paz ser alcançado antes do final do ano. Os analistas estimam que o processo é uma das razões que - em contraste com o Hamas -, levaram a ANP a celebrar com discrição a data celebrada por palestinos em Gaza, na Cisjordânia, em Jerusalém e nos campos de refugiados nos países árabes vizinhos. O dia 15 de maio de 1948 marca o início da primeira guerra árabe-israelense, que levou o povo palestino ao exílio e provocou a destruição de mais de 400 comunidades. As principais homenagens do Nakba acontecerão, pela primeira vez, em dois territórios palestinos divididos não só geograficamente, mas também politicamente. A Faixa de Gaza é governada pelo Hamas, enquanto a Cisjordânia é comandada pela ANP, ligada ao Fatah. O movimento islâmico Hamas convocou uma manifestação popular na passagem de Erez, região controlada pelo Exército israelense, para protestar contra o bloqueio imposto pelo governo desde que o grupo assumiu o controle de Gaza. Os eventos da Nabka vão culminar com o toque de sirenes determinando a observância de dois minutos de silêncio na quinta-feira - um procedimento semelhante ao adotado por Israel para lembrar seus mortos de guerra e as vítimas do Holocausto. Milhares de bexigas negras, significando cada dia transcorrido desde a criação de Israel, em 15 de maio de 1948, serão lançadas na Cisjordânia. Os organizadores do evento esperam escurecer o céu de Jerusalém quando Bush estiver ali.