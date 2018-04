Líder do Hezbollah aparece em público pela primeira vez desde 2008

BEIRUTE- O secretário-geral do grupo xiita Hezbollah, Hassan Nasrallah, que vive escondido para evitar um eventual ataque israelense, fez uma aparição pública nesta sexta-feira, 9, plantando uma árvore em frente à sua antiga casa em Beirute, bombardeada em 2006 por Israel.

Em imagens divulgadas hoje pelo órgão de informação do Hezbollah, o canal Al-Manar, o líder xiita aparece vestido com uma túnica e um turbante pretos plantando a árvore com uma pá, em sua primeira aparição pública desde julho de 2008.

Segundo o site da emissora, Nasrallah plantou a árvore "um milhão" acompanhado do ministro de Agricultura libanês, Hussein al-Hajj Hassan, também membro do Hezbollah, no marco de uma campanha lançada em janeiro pela fundação "Jihad para a Construção".

O objetivo da organização era conseguir plantar um milhão de árvores em menos de um ano "para lutar contra a desertificação e promover a cultura de plantar árvores em vez de cortá-las", ressaltou a emissora.

"Quisemos plantar esta árvore neste lugar preciso, em frente à minha casa, destruída durante a guerra de 2006 (entre Israel e o Hezbollah), para motivar os cidadãos libaneses a plantarem uma árvore diante da sua e cuidarem dela", disse Nasrallah.

Desde que sua casa foi destruída, Nasrallah, cuja residência oficial não é conhecida, quase não aparece em público, sendo a grande maioria de seus discursos retransmitidos através de telões.