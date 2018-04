Líder do Hezbollah diz que recebe apoio, e não ordens, do Irã

Nasrallah disse que antes o Hezbollah só confirmou o apoio político e moral iraniano porque não queria "constranger nossos irmãos do Irã", mas que mudou a política porque a liderança do Irã tornou público o seu apoio ao grupo.

"Sim, nós recebemos apoio moral, político e material em todas as formas possíveis da República Islâmica do Irã desde 1982", Nasrallah disse a seguidores, por videoconferência, em declarações que celebram o nascimento do profeta Maomé.

"No passado, costumávamos contar metade da história e permanecer em silêncio sobre a outra metade ... quando nos perguntavam sobre apoio militar, material e financeiro, nós ficávamos em silêncio."

Nasrallah disse que o Irã não deu ordens ao Hezbollah desde que o movimento foi fundado há 30 anos, acrescentando que se Israel atacar as instalações nucleares do Irã, a liderança iraniana "não pediria nada ao Hezbollah."

Ele afirmou que se isso acontecer, a própria liderança do Hezbollah irá "pensar e decidir o que fazer."

Houve um aumento dos rumores sobre a possibilidade de Israel estar planejando atacar as instalações nucleares do Irã, depois que líderes israelenses fizeram fortes comentários públicos sobre as ambições atômicas do Irã.

Muitos analistas acreditam que se acontecer um ataque israelense contra o Irã, o Hezbollah, que lutou uma guerra de 34 dias com Israel em 2006, também atacaria o Estado judeu.

As declarações de Nasrallah não irão surpreender as potências mundiais, incluindo os Estados Unidos, que listam o grupo como uma organização terrorista e alegam que tem apoio militar de Irã e Síria.

O Hezbollah foi formado há 30 anos pela Guarda Revolucionária do Irã para combater forças israelenses que invadiram o Líbano.