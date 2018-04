Líder supremo do Irã amplia prazo para queixas sobre eleição

O líder supremo da Revolução iraniana, o aiatolá Ali Khamenei, aceitou a proposta do Conselho dos Guardiães de prorrogar em cinco dias o prazo para a apresentação de queixas relacionadas às eleições do último dia 12, informou a TV estatal. Segundo a emissora oficial, Khamenei informou ao Conselho que "aceita o pedido" feito pelo secretário dos Guardiães, o aiatolá Ahmad Janati.

Janati fez o requerimento para que todos os candidatos possam apresentar suas objeções e para que não exista qualquer suspeita de ambiguidade" sobre o resultado das eleições, denunciadas como fraudulentas pela oposição. O Conselho de Guardiães, órgão encarregado de validar as eleições, tinha previsto anunciar amanhã o resultado da apuração feita em 10% das urnas das eleições presidenciais, embora já tenha descartado sua anulação.

Veja também:

Povo do Irã não pode ser 'vítima de irresponsabilidade', diz Lula

Obama questiona eleição iraniana e faz críticas

Não cabe ao Brasil julgar o que acontece no Irã, diz Amorim

Irã proíbe funeral aberto para jovem morta em protestos

Podcast: Enviado do "Estado" no Irã comenta dificuldades da imprensa

Podcast: Pedro Dória explica como manifestantes driblam censura no Irã

Veja como acompanhar a crise política iraniana na web

Conheça os números do poderio militar do Irã

Altos e baixos da relação entre Irã e EUA

Especial: Conflito eleitoral divide o Irã

Especial: O histórico de tensões do Irã

Especial: O programa nuclear do Irã

Especial: As armas e ambições das potências

Tudo o que foi publicado sobre a crise eleitoral no Irã

Os três candidatos derrotados denunciaram 646 supostas irregularidades a favor do vencedor, o ultraconservador Mahmoud Ahmadinejad, e solicitaram a repetição das votações. Os Guardiães, que dão a última palavra no processo eleitoral, admitiram em parte estas irregularidades, ao aceitarem, na segunda-feira, que em pelo menos 50 cidades do país, houve mais votos que pessoas registradas para votar.

No entanto, já advertiu que nem a apuração, nem as irregularidades mudariam substancialmente o resultado eleitoral e que, em nenhum momento, considerou a repetição das eleições. "Se tivesse ocorrido uma grave ilegalidade nas eleições, o Conselho teria anulado os votos nas urnas, colégios, distritos ou cidades afetadas, como já fez em outras ocasiões em eleições parlamentares", disse o porta-voz do Conselho Ali Abbas Kadkhodaei.

"Mas felizmente, não encontramos traços de fraude nestas eleições presidenciais. Não houve violações graves. Portanto não há possibilidade que de anulação", afirmou. O Ministério do Interior do Irã também rejeitou a anulação e desprezou as reivindicações do principal líder opositor, Mir Hussein Mousavi. Além disso, o ministério pediu novamente que ele aceite a derrota.

Os resultados eleitorais dividiram o país e evidenciaram os conflitos dentro da cúpula de poder do Irã. Desde a divulgação dos resultados, o Irã é palco de protestos e de enfrentamentos que, até o momento, causaram a morte de pelo menos 20 pessoas, segundo números oficiais. As manifestações foram reprimidas duramente pelo regime, que recorreu à unidade de elite da Guarda Revolucionária para tirar a oposição das ruas e tentar silenciá-la.

Retaliação

Durante o processo legal e enquanto a oposição procura formas alternativas de protesto, o regime continua com seus ataques à comunidade internacional e acusa muitos países de estarem promovendo os protestos para provocar uma "revolução de veludo". O Ministério de Assuntos Exteriores do Irã confirmou nesta terça a expulsão de dois diplomatas britânicos, acusados de interferirem nos assuntos internos do país depois das eleições.

Em uma decisão recíproca, o primeiro-ministro do Reino Unido, Gordon Brown, anunciou nesta terça a expulsão de dois diplomatas iranianos de Londres. As tensas relações entre os dois Estados se deterioraram na última semana, depois de o Irã acusar o Reino Unido de estimular os protestos e enfrentamentos.

No domingo, o Irã expulsou o correspondente permanente em Teerã da emissora britânica BBC, John Leyne, acusado de provocar os protestos com suas informações. A repressão à imprensa viveu nesta terça um novo capítulo, com o anúncio da prisão de outro jornalista, o correspondente de Washington Times, Iason Athanasiadis.

De acordo com a agência estatal de notícias Irna, o repórter, de origem grega e de nacionalidade também britânica, foi preso no aeroporto Imam Khomeini, em Teerã, quando ia sair do país, na semana passada. Desde o endurecimento da repressão contra as manifestações da oposição, na terça-feira, o Irã impediu que jornalistas estrangeiros cobrissem eventos nas ruas sem uma permissão especial.