Líder supremo do Irã defende vitória de Ahmadinejad

O líder supremo da Revolução Islâmica, o aiatolá Ali Khamenei, saiu neste sábado, 13, em defesa da vitória do ultraconservador Mahmoud Ahmadinejad nas eleições presidenciais desta sexta-feira. Em mensagem televisionada, Khamenei pediu aos outros candidatos que aceitem os resultados da disputa.

O líder supremo do Irã destacou que Ahmadinejad obteve 24 milhões de votos, resultado que demonstra o apoio do povo ao regime. Mas, enquanto falava à população, milhares de eleitores do candidato reformista Mir Hussein Mousavi pediam a anulação das eleições. Os manifestantes, que carregavam fotos de Mousavi e bandeiras verdes, resistiam às tentativas da Polícia de dispersá-los.

"Este não foi meu voto", gritavam os eleitores insatisfeitos com a vitória de Ahmadinejad. Segundo dados do Ministério do Interior, Ahmadinejad teve o dobro de votos de Mousavi, que denunciou falhas e irregularidades no processo eleitoral.

Em entrevista coletiva, Ali Akbar Mortazaminpour, que trabalha no comitê de Mousavi como encarregado de fiscalizar a apuração, disse que "os erros" cometidos não são "símbolo da democracia iraniana". Mortazaminpour afirmou que faltaram cédulas em várias seções - apesar de terem sido impressas pelo menos cinco milhões a mais que o necessário - e que representantes dos candidatos tiveram dificuldades para trabalhar.

Logo após o fechamento dos colégios eleitorais, Mousavi declarou sua vitória nas eleições presidenciais do Irã com uma "grande vantagem" sobre Ahmadinejad. Numa entrevista coletiva, o ex-primeiro-ministro afirmou que as pesquisas de boca-de-urna lhe davam uma vitória esmagadora e que dispensaria até a necessidade de um segundo turno. No entanto, minutos depois, a agência estatal Irna anunciou a reeleição do atual presidente.