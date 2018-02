Líder supremo do Irã diz que apoiou ampliar prazo de conversas sobre questão nuclear O líder supremo do Irã deixou claro nesta quinta-feira que ele apoiou o prolongamento das conversas sobre a questão nuclear com potências mundiais, protegendo a equipe de negociação de Teerã contra ataques de grupos de linha-dura por fracassarem em conseguir um acordo que poderia ter aliviado as sanções sobre o país.