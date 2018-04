Líder supremo do Irã ordena investigação de fraude eleitoral

Teerã entra no terceiro dia de protestos. Foto: AP

TEERÃ - O líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, ordenou uma investigação sobre as acusações de fraude eleitoral supostamente cometidas nas eleições presidenciais do país na semana passada, segundo afirmou nesta segunda-feira, 15, a TV estatal iraniana. Mousavi entrou com um pedido na Justiça solicitando que o pleito seja anulado, citando irregularidades. A ação será julgada dentro de 10 dias.

Ahmadinejad e o Ministério do Interior negaram as acusações de irregularidades na eleição. O país entrou no terceiro dia de protestos contra a reeleição. Uma manifestação programada para esta segunda-feira em Teerã por apoiadores do candidato reformista derrotado foi adiada.

Khamenei ordenou ao Conselho de Guardiães que investigue as afirmações de Mousavi, que assegura que houve manipulação fraudulenta dos votos. A decisão do aiatolá representa uma mudança radical de opinião, já que a princípio o líder religioso aceitou os resultados e pediu o reconhecimento da população.

O aiatolá também recomendou ao candidato derrotado que busque solucionar o assunto com calma e dentro dos parâmetros legais vigentes, prosseguiu a emissora estatal.

O Conselho afirmou nesta segunda que recebeu queixas oficiais dos candidatos presidenciais sobre os resultados e manifestará sua posição dentro de 10 dias. Um porta-voz do Conselho, que deve aprovar formalmente os resultados eleitorais para que tenham validade, afirmou que recebeu apelações de Mousavi e do ex-chefe da Guarda Revolucionária do Irã, Mohsen Rezaie.