Líderes do Hamas se dizem prontos para ataque de Israel em Gaza Ismail Haniyeh, um dos líderes do Hamas, minimizou na sexta-feira as ameaças de assassinato feitas por Israel e disse, na sua primeira aparição pública em um mês, que o grupo islâmico está preparado para enfrentar um ataque em grande escala. Dezenas de milhares de moradores da Faixa de Gaza lotaram as ruas de cidades da região controlada pelo Hamas nas orações de sexta-feira em meio a uma mobilização descrita pelos líderes do grupo como uma demonstração de solidariedade. Israel ameaçou iniciar uma operação militar de larga escala a fim de tentar impedir o lançamento de foguetes por militantes desde a Faixa de Gaza. Os foguetes mataram um israelense na quarta-feira e chegaram à cidade de Ashkelon, no sul do Estado judaico. Em meio às pressões enfrentadas pelo primeiro-ministro israelense, Ehud Olmert, para agir, o país intensificou sua campanha aérea, matando apenas nos últimos dois dias ao menos 33 moradores da Faixa de Gaza, entre os quais cinco crianças. "Digo aos líderes da ocupação (israelense): essas investidas serão um fracasso completo, como todas as outras", afirmou Haniyeh em uma mesquita localizada perto da casa dele, no campo de refugiados de Beach, dentro do território palestino. Fathi Hammad, um outro líder do Hamas, afirmou em um comício realizado no norte da Faixa de Gaza que os foguetes do grupo estavam melhorando e que um dia seriam capazes de "atingir qualquer ponto" de Israel. Membros do governo de Olmert defenderam a realização de ações para matar os líderes políticos do Hamas, o que derrubaria o governo de Haniyeh. Haniyeh, cujo grupo venceu a facção Fatah, do presidente palestino, Mahmoud Abbas, nas eleições gerais de dois anos atrás, disse que Israel "iludia-se" ao pensar que conseguiria depor o Hamas, cujo governo viu-se rechaçado pelo Ocidente porque o grupo recusa-se a abrir mão da violência na luta contra o Estado judaico. "O que significa uma operação de larga escala? Vocês (israelenses) estiveram na Faixa de Gaza e saíram daqui por causa da resistência. O que significa os assassinatos? Se alguns líderes forem assassinados, a causa seria assassinada?", perguntou Haniyeh. Israel retirou seus soldados e colonos do território em 2005, mas continua controlando o espaço aéreo, as águas costeiras e as fronteiras da Faixa de Gaza. O Hamas assumiu o controle da região em junho passado, ao expulsar dali as forças da Fatah. Em vista do bloqueio liderado por Israel, Haniyeh pediu paciência e união aos 1,5 milhão de moradores da Faixa de Gaza. "Precisamos ficar unidos diante do inimigo."