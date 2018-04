Líderes reformistas são presos após dia de protestos no Irã

Cerca de uma dezena de seguidores do ex-primeiro-ministro iraniano Mir Hussein Moussavi, alguns com cargos de responsabilidade no governo do ex-presidente Mohammad Khatami, foram detidos acusados de promover os protestos contra a polêmica reeleição do presidente Mahmoud Ahmadinejad neste domingo, 14.

Segundo fontes da oposição iraniana, entre os detidos destaca-se o ex-vice-ministro de Assuntos Exteriores Abdula Ramezamzadeh, e o diretor-geral da plataforma reformista "Frente de Participação", Mohsen Mirdamadi. Também está detido o irmão do ex-presidente Khatami, Mohammed Reza Khatami, destacado membro da Frente, acrescentaram as fontes. Além disso, foram levados para a prisão os jornalistas pró-reformistas Mustafa Tayezadeh e Dehzad Nabavi, e os políticos da mesma tendência Amin Sadeh e Said Shariati.

Alguns meios de imprensa locais e estrangeiros afirmam que o próprio Moussavi está retido em seu domicílio, o que não pôde ser confirmado. O paradeiro de Mousavi é desconhecido, mas acredita-se que ele esteja em liberdade. A maioria deles estava no dia das eleições no escritório do ex-presidente Khatami - que apoia Moussavi - atacado com bombas de fumaça por um grupo de milicianos islâmicos Basij no bairro de Queitarieh, no norte de Teerã.

Segundo as testemunhas relataram à Agência Efe, quando a polícia chegou ao local retirou os Basij, mas não praticou detenções, embora alguns deles atacaram depois a sede. Os detidos são segundo meios de imprensa estatais os organizadores dos protestos que no sábado explodiram na capital contra a surpreendente vitória eleitoral de Ahmadinejad.

Censura e protestos

Segundo o correspondente da BBC em Teerã Jon leyne, após um clima de calma no início da manhã, há relatos de novos enfretamentos entre a polícia e os manifestantes nos arredores do prédio da Irna e no subúrbio de Islamshah. A polícia ergueu barreiras de concreto para impedir o acesso a algumas áreas do centro da cidade.

Há relatos de que muitos iranianos estejam demonstrando sua revolta e frustração com a reeleição do presidente Ahmadinejad por meio de mensagens publicadas no site de relacionamentos Twitter, um dos poucos a permanecer acessível.

As autoridades iranianas teriam bloqueado o acesso a sites como Facebook e YouTube, numa tentativa de calar as vozes da oposição. Linhas de celular também teriam sido cortadas para impedir que manifestantes se comuniquem.

As atenções agora se voltam para o grande comício da vitória que Ahmadinejad realizará neste domingo pelas ruas da capital.