Livni descarta governo de coalizão com Netanyahu em Israel

A presidente do partido Kadima, Tzipi Livni, sugeriu neste domingo, 15, que rejeitará se unir a um Executivo que seja liderado pelo chefe do Likud, Benjamin Netanyahu, com mais chances de formar governo. "Já fui número 2 e, desta posição, não serei capaz de fazer avançar nenhum processo", disse Livni, em conversa a pessoas próximas citada pela edição online do jornal Haaretz. Veja também: Eleição de Israel consagra ''triunfo do 3º colocado'' Perfil: Livni, a 'senhora limpa' da política israelense Perfil: Netanyahu tenta reconduzir direita israelense ao poder Enviado do 'Estado' comenta expectativas Bastidores da cobertura do 'Estado' em Israel Conheça os principais partidos israelenses Livni se referia a seu desempenho como vice-primeira-ministra no atual Executivo liderado por Ehud Olmert, que, apesar da renúncia, em setembro, continuou no poder, em parte devido à incapacidade da líder do Kadima de formar governo. Outros responsáveis próximos à líder do Kadima, legenda que obteve 28 cadeiras parlamentares nas eleições realizadas na terça-feira passada, uma a mais que o Likud, fizeram declarações semelhantes em dias anteriores. "Ou (fazemos parte de) uma coalizão de rotação ou vamos para a oposição", disseram essas fontes, antes de destacar: "Não nos sentaremos em um governo direitista sob a liderança de Netanyahu". Olmert pediu que Livni se transforme em oposição em vez de se juntar a um governo com Netanyahu, informou hoje a imprensa local. Segundo Olmert, se Livni decidir seguir sua recomendação, estará em melhor posição de conseguir uma vitória à frente do Kadima diante das próximas eleições, uma vez que haja um eventual Executivo de Netanyahu. A própria Livni, segundo o Haaretz, prefere integrar a oposição caso fracassem suas tentativas para formar uma coalizão parlamentar, posição apoiada por vários membros de seu partido. Por causa da sugestão de Olmert a Livni, o Likud, que a princípio conta com mais chances para consolidar uma maioria direitista no Parlamento, sugeriu que o Kadima se una a um Executivo junto a Netanyahu. "É uma pena que Livni não deixe de lado razões políticas e considere os interesses nacionais como sua máxima prioridade", afirma o Likud, em comunicado.