Livni e Netanyahu podem tentar formar coalizão Os dois maiores vencedores da eleição parlamentar de terça-feira em Israel pode tentar formar um governo de unidade nacional, disseram políticos na sexta-feira, depois do inconclusivo resultado das urnas. A chanceler centrista Tzipi Livni teve uma apertada vitória, mas seu rival direitista Benjamin Netanyahu parece ter mais condições políticas de formar um governo. Uma divisão entre eles resolveria o impasse político, mas possivelmente iria prejudicar os esforços dos EUA para mediar um processo de paz entre israelenses e palestinos. Os resultados finais divulgados na quinta-feira, já incluindo os votos de militares e presidiários, não afetou o cômputo inicial, que dava 28 cadeiras parlamentares para o partido Kadima, de Livni, e 27 para o Likud, de Netanyahu. As demais 65 vagas serão distribuídas entre dez partidos, inclusive o Trabalhista, que já foi o maior do país, mas neste ano elegeu apenas 13 deputados, o pior resultado da sua história. Tanto Livni quanto Netanyahu esperam ser convidados pelo presidente Shimon Peres para tentar formar o governo. Peres deve consultar líderes políticos na semana que vem, e terá uma semana para indicar um primeiro-ministro a partir da publicação dos resultados eleitorais no diário oficial, na segunda-feira. Em 60 anos de história, não há precedente de que o líder do partido vencedor da eleição não seja convocado para tentar formar um gabinete. Porém, uma guinada geral do Parlamento à direita significa que Netanyahu teria hoje mais condições políticas de negociar. Na noite da eleição, Livni convidou Netanyahu a participar de um governo de unidade nacional, sob o comando dela. A ministra já havia feito tal proposta no ano passado, quando teve a chance de substituir o primeiro-ministro Ehud Olmert. No entanto, ela não conseguiu montar o gabinete, preferindo a convocação de eleições antecipadas. O influente jornal Maariv disse haver negociações nos bastidores para que o Kadima, o Likud e os Trabalhistas formem uma coalizão, que somaria 68 dos 120 deputados. Um possível resultado disso seria que esses três grandes partidos laicos poderiam promover uma reforma eleitoral que restringisse a participação política de pequenos partidos religiosos ou radicais. O partido de Livni não comentou as especulações do Maariv, e Yisrael Katz, do Likud, a rejeitou. Katz, no entanto, admitiu à Rádio Israel que o Likud gostaria de ter a participação do Kadima em um gabinete sob a liderança de Netanyahu. "Factualmente a situação é claríssima, só Netanyahu pode montar uma coalizão majoritária", disse Katz. O atual vice-premiê Hain Ramon disse que à Rádio do Exército que o Kadima "não vai aderir a qualquer governo extremista de direita". Na opinião dele, qualquer coalizão deverá ser formada sob o comando de Livni, já que o partido dela elegeu a maior bancada.