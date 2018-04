Livni não formará governo com Netanyahu em Israel--parlamentar O líder do grupo parlamentar do partido centrista Kadima, Yoel Hasson, afirmou nesta sexta-feira não esperar que a líder de seu partido, Tzipi Livni, se junte à coalizão liderada pelo direitista Benjamin Netanyahu. Ele disse à Reuters que os parlamentares do Kadima se encontrarão no domingo: "Eu imagino que a decisão será que nós iremos para a oposição", afirmou. "Nós não entraremos em um governo liderado por Netanyahu." Hasson fez as declarações em resposta ao convite oficial do presidente Shimon Peres para que Netanyahu forme o governo e ao convite público de Netanyahu para que Livni se juntasse a ele em um governo de união nacional.