Livni se reúne com ultranacionalista para tentar coalizão

Depois da inconclusiva eleição de terça-feira, que mergulhou Israel num impasse político após produzir dois vencedores, a líder do Kadima, Tzipi Livni, se encontrou nesta quarta-feira, 11, com o ultranacionalista Avigdor Lieberman, cujo partido Israel Beiteinu ficou em terceiro na disputa, numa tentativa de organizar uma coalizão. Segundo o jornal Haaretz, durante o encontro, Livni afirmou que foi escolhida pelo povo para ser premiê e que pediu para Lieberman apresentar suas propostas, afirmando que este é um momento de união no país. Veja também: Israel: governo vence, direita tem maioria Perfil: Livni, a 'senhora limpa' da política israelense Perfil: Netanyahu tenta reconduzir direita israelense ao poder Enviado do 'Estado' comenta expectativas Bastidores da cobertura do 'Estado' em Israel Quem tem medo de Avigdor Lieberman? Conheça os principais partidos israelenses Tanto Livni quanto o ex-primeiro-ministro Benjamin Netanyahu declararam-se vencedores das acirradas eleições israelenses, armando o cenário para um disputa de poder com potencial para se estender por bastante tempo. O governista Kadima (centro), de Livni, confirmou as pesquisas que apontavam a recuperação do partido e obteve 28 das 120 cadeiras do Parlamento. Em segundo lugar, com apenas uma cadeira de diferença, terminou o Likud (direita), de Netanyahu, que chegou a liderar as sondagens com folga, mas perdeu terreno nos dias que antecederam a votação. "Venci", foi a manchete do maior jornal do país, Yedioth Ahronoth, junto a fotos de ambos os políticos. Após o encontro com Lieberman, Livni prometeu lutar para se tornar a próxima premiê do país. "As pessoas me escolheram para governar. Sinto que é uma grande responsabilidade traduzir o poder que me deram em ações, em fazer o país avançar e unificar as pessoas", afirmou Livni. O presidente Shimon Peres terá de decidir se convidará Livni ou Netanyahu para tentar formar o governo. O convidado terá seis semanas para isso. A imprensa israelense disse que Peres terá de convidar Netanyahu se todos os partidos de direita o apoiarem. Em 60 anos de história, nunca o vencedor da eleição foi para a oposição. Para compor maioria no Parlamento israelense, de 120 cadeiras, é necessária uma bancada mínima de 61 deputados. Como nenhum partido chegou perto disso, a formação de uma coalizão torna-se necessária. E, em Israel, o partido que vence a eleição não é necessariamente incumbido de formar o governo. Se outra agremiação tiver mais chances de estabelecer uma coalizão majoritária, isso pode ser feito. Formação da coalizão O Israel Beitenu, de extrema direita, obteve um inédito terceiro lugar, com 15 cadeiras. Já o Partido Trabalhista, do ministro da Defesa Ehud Barak, ficou em quarto lugar, com 13, pior desempenho da história desta agremiação de centro-esquerda. O partido religioso ultraortodoxo Shas, ficou em quinto, com 11 cadeiras, confirmando o avanço da direita nas urnas. O ultradireitista Avigdor Lieberman pode ser o fiel da balança. "Queremos um governo nacionalista. Queremos um governo direitista (...), e não estamos escondendo isso", afirmou ele após a eleição. No entanto, mantendo outras opções em aberto, declarou que "a decisão não será simples". Netanyahu também vai se reunir com Lieberman nesta quarta para propor a formação de uma coalizão, embora o partido ultranacionalista recuse a compor um governo ao lado dos ultraortodoxos do Shas. Netanyahu tem mais chances do que Livni de formar uma nova coalizão de governo em Israel, avaliou a mídia local nesta quarta-feira. "Ele perdeu, mas vai levar", dizia a manchete do tabloide Maariv, referindo-se ao fato de o Likud, de Netanyahu, ter ficado com uma cadeira a menos do que o Kadima, de Livni, no Parlamento do país. Pelas contas dos analistas, em tese, Netanyahu tem a possibilidade de agregar um total de 65 cadeiras: as 27 do Likud, 15 do ultranacionalista Yisrael Beitenu, 11 do ultraortodoxo Shas, cinco do Judaísmo da Torá Unida e sete de dois partidos de colonos de extrema direita. Livni, por sua vez, poderia contar apenas com 44 cadeiras: as 28 do Kadima, 13 do Partido Trabalhista e três do esquerdista Meretz. As 11 cadeiras restantes do Parlamento estão nas mãos de partidos árabes. Analistas políticos consideram improvável que eles venham a integrar formalmente alguma das coalizões. "Apesar do resultado das urnas, não está garantido que Livni conseguirá formar uma coalizão com as 61 cadeiras necessárias para a formação de um governo", escreveu o Haaretz. "As opções de Tzipi Livni são bastante limitadas", observou o site de notícias Ynet, um dos mais populares de Israel. "Na noite de terça-feira ela já havia prometido abordar o Likud e os trabalhistas para atraí-los para sua coalizão. Depois ela também tentará atrair o Israel Beitenu e o Shas para seu governo ao mesmo tempo em que estará conversando com o Meretz, que por sua vez não aceitará fazer parte do mesmo governo que o Israel Beitenu", especulou o Ynet. "Enquanto isso, Netanyahu também tem as mãos atadas, apesar de parecer que as opções dele são um pouco mais diversificadas: ele prometeu abordar o Shas e o Israel Beitenu antes de se engajar em negociações com os demais. Esses dois partidos dariam a ele mais 25 cadeiras, mas isso ainda não é suficiente", prosseguiu. "Ele terá de - e ele declarou que quer isso - atrair o Kadima e os trabalhistas para seu governo. Outra possibilidade para ele é formar um governo direitista religioso com o Casa Judaica e o União Nacional, mas sem trabalhistas e Kadima." Com os eleitores tão divididos, há quem sugira que Israel talvez devesse recorrer à fórmula de 1984, quando o Likud e os trabalhistas chegaram a um acordo de rotatividade de governo depois de um resultado apertado nas urnas. "Netanyahu não gosta da ideia; Livni também não. Ainda assim, isso poderia ser uma possibilidade em nome da estabilidade", concluiu o Ynet.