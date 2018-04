Maioria de israelenses quer diálogo com o Hamas--pesquisa A maioria dos israelenses é a favor de um diálogo com o grupo Hamas a fim de chegar a um cessar-fogo e garantir a libertação de um militar capturado, mostrou uma pesquisa nesta quarta-feira. A sondagem do jornal Haaretz indicou que 64 por cento dos israelenses apóiam conversas com o Hamas, que controla a Faixa de Gaza desde junho passado. O sargento Gilad Shalit foi sequestrado por militantes de Gaza em 2006. Vinte e oito por cento dos entrevistados disseram ser contra as conversas com o Hamas e 8 por cento afirmaram não saber se esta seria a decisão correta. Em uma postura apoiada pelo Ocidente, Israel rejeitou negociações com o Hamas até que o grupo reconheça o Estado judaico, renuncie à violência e aceite acordos de paz existentes. O Hamas declarou que consideraria um cessar-fogo se Israel suspendesse o atual bloqueio contra Gaza e as operações militares na região e na Cisjordânia. Além disso, o grupo ofereceu um acordo para trocar Shalit por centenas de palestinos detidos em prisões israelenses.