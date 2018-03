Maioria dos palestinos quer novas eleições

Aproximadamente 75% dos palestinos são a favor da antecipação das eleições para a escolha de um novo governo, revela uma pesquisa publicada nesta quinta-feira, 21, pelo Centro Palestino de Política e Pesquisa. A sondagem foi realizada durante e depois de o Hamas ter assumido o controle total da Faixa de Gaza em meio a uma ofensiva contra forças do rival Fatah, na semana passada. Depois da captura de Gaza pelo Hamas, o presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, dissolveu o governo e impôs uma administração controlada pelo Fatah na Cisjordânia. Se novas eleições ocorressem atualmente, uma eventual disputa Abbas, do Fatah, e o primeiro-ministro deposto Ismail Haniye, do Hamas, terminaria com vitória de até 49% em favor de Abbas contra 42% do premiê. Caso a disputa fosse entre Marwan Barghouti, líder do Fatah detido por Israel, e Haniye, o primeiro venceria por 59% a 35%, prossegue a sondagem divulgada nesta quinta. Ainda de acordo com a pesquisa, 59% dos palestinos culpam tanto o Hamas quanto o Fatah pela violência interna que levou à captura de Gaza pelo grupo islâmico. O estudo também constatou que 70% dos entrevistados consideram diminutas as chances de criação de um Estado palestino independente, soberano, viável e com contigüidade territorial ao longo dos próximos cinco anos. O instituto independente entrevistou 1.270 pessoas na Cisjordânia e na Faixa de Gaza. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos.