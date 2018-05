Mais 3 soldados estrangeiros morrem no Afeganistão

Cabul, 17 abr - Pelo menos três soldados das tropas estrangeiras morreram após a explosão de uma bomba no conflituoso sul do Afeganistão, o que elevou para oito o número de homens da Otan abatidos nas últimas 24 horas, informou neste domingo, 17, a Força Internacional de Assistência à Segurança (Isaf), ligada a Otan.

Todos os militares morreram no mesmo incidente, na explosão de uma bomba neste sábado, segundo explicou à Agência Efe uma fonte da Isaf.

A fonte recusou dar detalhes sobre as circunstâncias do fato e a nacionalidade das vítimas, uma prerrogativa que corresponde a cada país.

Estes três mortos se somam aos outros cinco soldados da Otan que também perderam a vida no sábado em um atentado suicida contra uma base militar na província de Laghman, leste do Afeganistão.

Os atentados suicidas e as bombas colocadas na beira de estradas são os métodos mais utilizados pela insurgência para atacar as forças de segurança no Afeganistão.

Com 711 vítimas fatais, o ano passado foi o mais sangrento para as tropas estrangeiras desde a invasão americana ao Afeganistão e a queda do regime talibã em 2001.

Em 2011, o número de soldados mortos está em pelo menos 128, segundo o portal icasualties.org, que não atualiza seu registro imediatamente depois dos fatos violentos.