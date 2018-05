Mais de 10 mil filipinos fogem de combates na ilha de Jolo

Mais de 10 mil pessoas fugiram de seus lares na ilha de Jolo, mil quilômetros ao sul de Manila, devido aos combates desta semana entre tropas filipinas e membros do grupo terrorista Abu Sayyaf, apoiado por separatistas muçulmanos. O governador de Jolo, Sakur Tan, disse que os deslocados foram abrigados em vários centros nos povoados de Maimbung, Indanan e Parang. "Há uma situação de calma após a tempestade" na província, avaliou. Ele acrescentou que tentará de evitar o uso de escolas como centros de abrigo para não interromper as aulas. Tan, que não divulgou números, confirmou que os combates desta semana causaram muitas baixas entre os rebeldes e os membros do Abu Sayyaf. Relatórios independentes obtidos por seu escritório calculam um total acima das 50 mortes anunciadas oficialmente. O governador acrescentou que "há muitos mortos entre os líderes inimigos". A presidente filipina, Gloria Macapagal Arroyo, disse neste sábado, 11, em comunicado que "não pode haver um relaxamento na luta contra o terrorismo" e que o Abu Sayyaf "merece ser condenado por seus atos de violência contra a paz e o desenvolvimento no sul das Filipinas"