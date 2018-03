Mais de 40 taleban morrem durante ataque no Afeganistão

Pelo menos 46 supostos taleban morreram e outros 30 ficaram feridos durante um ataque insurgente contra postos de polícia no noroeste do Afeganistão, informou nesta segunda-feira, 2, à Agência Efe uma fonte policial. Cerca de 200 supostos taleban atacaram no domingo à noite os postos policiais no distrito de Bala Mughab, situado na província noroeste de Badghis, segundo o porta-voz da polícia no noroeste, Abdul Raouf Ahmadi. "Durante a luta que ocorreu na localidade de Mori Chaq, 46 talibans morreram e mais de 30 ficaram feridos", disse Ahmadi. Durante o combate, também morreu um policial e quatro membros das forças de segurança ficaram feridos. Os confrontos, de várias horas, contaram também com a participação da aviação da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), que bombardearam as posições dos insurgentes. Os combates entre as forças internacionais e afegãs e a insurgêcia taliban são constantes, especialmente no sul do Afeganistão, onde os taleban têm maior presença.