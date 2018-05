Mais tanques sírios entram em Deraa e moradores ouvem tiroteios

As tropas e tanques sírios invadiram Deraa na última segunda-feira para reprimir protestos pró-democracia contra o presidente Assad, que se espalharam pelo país, significando um grande desafio ao seu regime e pedindo que as potências ocidentais imponham sanções.

Deraa, uma cidade do sul com 120 mil habitantes, é o berço de uma revolta que dura seis semanas e que começou com pedidos de mais liberdade e o fim da corrupção. A revolta transformou em um movimento para derrubar Assad, o que gerou uma violenta repressão pelas autoridades.

Moradores afirmaram que poderiam ouvir um intenso tiroteio, principalmente na região antiga de Deraa, que está próxima a uma colina próxima da fronteira com a Jordânia e é uma área predominantemente residencial.

"Desde a madrugada, temos ouvido uma pesada troca de tiros que podem ser ouvidos por toda a cidade e você não sabe o que está acontecendo", disse Abu Tareq, uma morador, à Reuters por telefone.

"Eu vi mais de 15 tanques que entraram pela estrada de Damasco na direção da Cidade Velha."

Não ficou claro se os tanques e veículos blindados estavam bombardeando a cidade e os terrenos agrícolas mais próximos da fronteira.

Outro morador, Abu Ahmad, disse à Reuters que escutou tanques invadindo áreas da cidade velha, onde a mesquita Omari, um importante local de protestos, está localizada.

Soldados em Deraa mataram 19 pessoas na sexta-feira ao atirarem contra manifestantes que tentaram entrar na cidade a partir de aldeias vizinhas, em uma demonstração de solidariedade, afirmaram fontes médicas.

