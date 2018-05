Mais um monitor pode deixar missão na Síria

A ameaça monitor revela as divisões que existem a respeito da frágil missão destinada a avaliar a adesão do governo sírio a um acordo de paz que prevê o fim da violência contra manifestantes e o início de um diálogo com a oposição.

Na terça-feira, o observador argelino Anwar Malek disse à TV Al Jazeera que deixaria a Síria por considerar a missão "uma farsa". A oposição síria já havia criticado a presença dos monitores, alegando que eles são ineficazes e ajudam o presidente Bashar al-Assad a ganhar tempo.

Nesta semana, um ataque aos monitores na cidade portuária de Latakia deixou 11 pessoas ligeiramente feridas, e levou a Liga a adiar o envio de novos observadores à Síria, onde há atualmente 165 monitores estrangeiros. Um segundo afastamento abalaria ainda mais a credibilidade do grupo.

Questionado sobre se concordava com Malek a respeito do fracasso da missão, o monitor disse: "É verdade, é verdade. Até eu estou tentando ir embora na sexta-feira. Vou para o Cairo ou outro lugar ... porque a missão não está clara... Ela não serve aos cidadãos, não serve para nada".

Falando por telefone da Síria e pedindo anonimato, o monitor disse que "as autoridades sírias têm explorado a fraqueza na atuação da delegação para não responder, não há uma resposta real no terreno."

"O aparato militar ainda está presente até nas mesquitas. Pedimos que o equipamento militar fosse retirado da mesquita de Abu Bakr al-Siddiq, em Deraa, e até hoje não retiraram".

A missão da Liga Árabe iniciou suas atividades em 26 de dezembro. Os protestos pela renúncia de Assad, iniciados há dez meses, são reprimidos duramente pelo governo, e segundo a Organização das Nações Unidas (ONU) mais de 5.000 pessoas já morreram.

(Reportagem adicional de Ayman Samir, no Cairo; e de Alistair Lyon, em Beirute)