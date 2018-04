Manifestações devem mudar sistema político do Irã, diz analista

As manifestações que tomaram as ruas de Teerã na última semana contra a reeleição do presidente Mahmoud Ahmadinejad devem provocar uma mudança no sistema político iraniano, na opinião do professor da Universidade São Paulo (USP) Peter Demant. O complexo sistema forjado após a revolução xiita liderada pelo aiatolá Khomeini, que mistura a teocracia com algum grau de liberdade democrática, deve chegar ao fim. "Esta mistura esquisita entre teocracia e democracia está para se quebrar, seja as custas do poder do clero, seja para diminuição da democracia", diz.

Veja também:

TV Estadão: Editor do 'Estado' Eduardo Barella fala sobre a crise

Podcast: Enviado do "Estado" no Irã comenta dificuldades da imprensa

Podcast: Pedro Dória explica como manifestantes driblam censura no Irã

Veja como acompanhar a crise política iraniana na web

Conheça os números do poderio militar do Irã

Altos e baixos da relação entre Irã e EUA

Especial: Conflito eleitoral divide o Irã

Especial: O histórico de tensões do Irã

Especial: O programa nuclear do Irã

Especial: As armas e ambições das potências

Tudo o que foi publicado sobre a crise eleitoral no Irã

Segundo o professor, para chegar ao poder, o aiatolá Khomeini fez concessões a grupos progressistas para chegar ao poder. O resultado é um determinado grau de autonomia política, ainda que limitado. Com a insatisfação gerada pelas supostas fraudes na eleição, o regime dos aiatolás deve perder legitimidade, principalmente entre os jovens, as mulheres e a classe média urbana, aposta o professor. Estes setores sozinhos, no entanto, não tem apoio suficiente para exigir mudanças mais radicais.

Para se sobrepor aos opositores, o governo recorreu à censura e à repressão. Desde o início dos protestos, ao menos 20 pessoas morreram e em confronto com a polícia e milícias islâmicas voluntárias ao governo. Nos últimos dois dias, os protestos diminuíram.

"Pelo que vejo me parece que o numero de pessoas que arriscam sua vida diminuiu. O regime, que começou numa revolução e entende a dinâmica desses movimentos de rua, é muito eficaz na repressão. (...) O Twitter não adianta muito contra cassetetes" diz Demant.

Ainda de acordo com o professor, as informações disponíveis indicam que os protestos não se espalharam amplamente para outras cidades e não incorporaram classes mais conservadoras. "A chance dos reformistas era conseguir uma greve geral. A greve pode quebrar o regime. (...) Os aparatos de segurança, como a Guarda Revolucionária e as milícias estão fechados com o regime. São sua espinha dorsal", explica.