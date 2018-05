Marine que liderou morte de iraquiano pega 15 anos de prisão O líder de um esquadrão dos marines dos EUA que elogiou seus subordinados por causa do sequestro seguido de homicídio contra um iraquiano foi sentenciado na sexta-feira a 15 anos de prisão. O júri reunido no quartel Pendleton, na Califórnia, proferiu a sentença, junto com uma repreensão e a baixa desonrosa do sargento Lawrence Hutchins 3o, que na véspera fora considerado culpado por homicídio não-premeditado, roubo e outros crimes. A promotoria o acusava de homicídio premeditado, o que poderia ter acarretado a prisão perpétua. Várias testemunhas disseram que Hutchins liderou o complô, que envolveu oito militares norte-americanos. O grupo invadiu a vila de Hamdani, numa noite de 2006, à procura de um suspeito de terrorismo, mas acabou capturando um vizinho dele. Hutchins e outro marine balearam Hashim Ibrahim Awad, 52 anos, pai de 11 filhos e avô de quatro netos. Em seguida, os militares colocaram um rifle AK-47 e uma pá ao lado do corpo para sugerir que ele estava plantando uma bomba, segundo testemunhas. Além disso, de acordo com as testemunhas, Hutchins teria cumprimentado seu esquadrão após o crime, dizendo: "Acabamos de sumir com o homicídio." Um depoente disse que os homens se inspiraram no filme "Santos Justiceiros" (1999), no qual um esquadrão da morte em Boston mata bandidos. O advogado de Hutchins, Richard Brannon, atribuiu os fatos a uma "falha de comando," provocada pelo tratamento duro que o líder do pelotão dava a presos. Alegou também que o esquadrão de Hutchins estava sob estresse, numa área perigosa, e já fora alvejado. "Isso tem um impacto," argumentou. Também na sexta-feira, outro júri militar sentenciou o cabo Marshall Magincalda a 448 dias de prisão por envolvimento no caso. Como ele já passou 450 dias preso, foi solto na própria sexta-feira, mas teve a patente rebaixada para soldado raso. Seis outros militares já foram condenados pelo homicídio em Hamdani.