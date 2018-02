Mediadores árabes esperam acordo para encerrar crise libanesa Uma delegação da Liga Árabe deve concluir na quinta-feira um acordo para terminar o conflito no Líbano, depois que o governo, que tem o apoio dos Estados Unidos, cedeu em sua luta contra o Hezbollah. A delegação deve anunciar encontros no Qatar para resolver um conflito político mais amplo, que paralisou o Líbano por 18 meses e tem sido considerado um impasse indireto entre os EUA e o Irã, que apóia o movimento do Hezbollah. "Queremos voltar a fazer um acordo que, no fim, faça com que não existam vencedores nem perdedores", disse o xeque Naim Kassem, o vice-líder do Hezbollah. Ele falava a repórteres depois de um encontro com a delegação, que deve conceder uma entrevista coletiva ainda na quinta-feira. Os aliados de Washington na coalizão que governa o Líbano prejudicaram o Hezbollah nas lutas, ocasionadas por medidas tomadas pelo governo na semana passada. O movimento xiita disse que essas decisões eram uma declaração de guerra. O governo cancelou as medidas na quarta-feira, atendendo às exigências do Hezbollah e aliviando a tensão em Beirute. O Hezbollah controlou por pouco tempo as áreas muçulmanas da capital, durante o conflito que despertou as lutas entre os sunitas e os apoiadores do governo. Pelo menos 81 pessoas foram mortas durante os piores combates desde a guerra civil (1975-90). O Hezbollah, que lidera uma aliança de facções de oposição, disse que o cancelamento das medidas do governo são um "desfecho natural" para a crise. O Hezbollah pedia que a coalizão concordasse em conversar para que terminassem com a desobediência civil que incluía o bloqueio de estradas e barricadas no aeroporto. Esses bloqueios devem ser desfeitos na quinta-feira, assim que a delegação da Liga Árabe, chefiada pelo primeiro-ministro de Qatar, anunciar que está de acordo com as negociações que a serem feitas em Doha. (Reportagem adicional de Laila Bassam e Nadim Ladki)