Médico que atendeu Neda no Irã diz que morte não foi em vão

O médico Arash Hejazi, amigo do escritor Paulo Coelho que atendeu a jovem Neda Soltan quando foi mortalmente ferida em um protesto no Irã, afirmou que sua morte não foi em vão e que enquanto agonizava a jovem pareceu perguntar a ele "Por que?". Em entrevista concedida ao jornal britânico The Times após fugir do Irã por causa da repressão, o médico iraniano relatou os detalhes do momento em que a jovem foi gravemente ferida por um tiro e como sua morte transformou a menina em mártir.

Hejazi é amigo de Paulo Coelho e editou um de seus livros no Irã. O escritor identificou o iraniano através do vídeo da morte de Neda e começou a trocar mensagens com o colega, afirmando que revelaria sua identidade para garantir sua segurança caso Hejazi não conseguisse chegar até o Reino Unido.

Veja também:

Vídeo com a morte de Neda no YouTube (ATENÇÃO: cenas fortes)

Protestos não devem atingir governabilidade de Ahmadinejad

Líder opositor é mantido sob prisão domiciliar, diz site

TV Estadão: Editor do 'Estado' Eduardo Barella fala sobre a crise

Podcast: Enviado do "Estado" no Irã comenta dificuldades da imprensa

Podcast: Pedro Dória explica como manifestantes driblam censura no Irã

Veja como acompanhar a crise política iraniana na web

Conheça os números do poderio militar do Irã

Altos e baixos da relação entre Irã e EUA

Especial: Conflito eleitoral divide o Irã

Especial: O histórico de tensões do Irã

Especial: O programa nuclear do Irã

Especial: As armas e ambições das potências

Tudo o que foi publicado sobre a crise eleitoral no Irã

O médico disse que decidiu sair há poucos dias de Teerã e viajar para o Reino Unido ao perceber que ele aparecia nas imagens feitas por um telefone celular, divulgadas pela internet, e nas quais se via Neda estendida no chão. Hejazi, de 38 anos, disse que a imagem da morte de Neda na rua o perseguirá durante muito tempo porque é símbolo da brutalidade do regime de Teerã contra sua própria gente. "Desta maneira, ela não morreu em vão", ressaltou o médico, que admitiu que talvez nunca mais possa voltar a seu país.

Para Hejazi, Neda é o símbolo dos protestos, "ela era só uma pessoa na rua que era contra a injustiça em seu país, e por isso ela foi assassinada". "Ela estava ali, o sangue brotava de seu peito. Ela inclinou a cabeça para olhar o ferimento, depois colocou a mão no peito. Só vi surpresa em seu rosto, depois perdeu o controle", disse.

As imagens feitas com um celular começaram a ser divulgadas na rede CNN e Al Jazira e seus amigos o chamavam para lhe perguntar se o homem que aparecia ajudando a menina era ele. Nesse momento se deu conta que sua vida podia estar em perigo, por isso que decidiu deixar o Irã. "Se tivesse sido identificado poderia ter sido detido. Podia ter sido uma das centenas de pessoas que desapareceram nos últimos dez dias... Qualquer coisa pode acontecer nesse país", afirmou.