Mehdi Karroubi, o mais liberal dos oponentes a Ahmadinejad

Mehdi Karroubi, o mais liberal dos oponentes do presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad nas eleições de 12 de junho, tenta expandir sua base de apoio com a promessa de redistribuir a renda do petróleo. Apoiadores do ex-líder do Parlamento tomaram a capital Teerã para divulgar a mensagem de Karroubi de luta contra a injustiça social e pobreza.

Nascido em 1937, ele é o único candidato que formou uma legenda, o Partido da Verdade Nacional. Karroubi renovou o projeto de sua campanha presidencial de 2005 prometendo dividir a riqueza do petróleo com todos os iranianos maiores de 18 anos, mas não revelou o tamanho do plano ou como ele seria distribuído.

A ideia é um paralelo à promessa de Ahmadinejad de colocar a renda do óleo na mesa de cada família iraniana - uma medida que o presidente diz que teve ajuda para cumprir com dinheiro, empréstimos e projetos que ele distribuiu nas províncias nos últimos quatro anos.

Ativista da Revolução Islâmica de 1979, Karroubi mudou para o campo reformista quando o ex-presidente Mohammad Khatami estava no poder, entre 1997 e 2005. Mas alguns que esperavam uma mudança radical culparam ele e Khatami por falharem diante da criação do Estado religioso e linha-dura que o país se tornaria depois.

Favorável à liberalização econômica e a melhores laços com o Ocidente, o candidato acusa Ahmadinejad de ter isolado Teerã com seus ataques aos Estados Unidos, sua política nuclear e de negação ao Holocausto. "Nossa política é de cessar-fogo. Queremos interação com o mundo todo, menos Israel", disse. No sistema clerical da política iraniana, o líder supremo aiatolá Ali Khamenei - e não o presidente - dá a última palavra sobre as atividades atômicas e relações com os EUA.

Seu chefe de campanha é Gholamhossein Karbaschi, ex-prefeito de Teerã que lançou grandes projetos de infraestrutura mas enfrentou acusações de corrupção levantadas por radicais. "Estamos aqui para termos uma eleição livre, sem intervenção das forças armadas", declarou Karroubi ao oficializar sua candidatura.

O ex-vice presidente Mohammad Ali Abtahi, aliado próximo de Khatami, está entre os influentes teocratas e políticos, do centro e da esquerda, que declararam apoio a Karroubi. "Uma coalização iluminada me aconselha em questões sociais, econômicas e políticas. Essa é minha chave para o sucesso", afirmou o candidato durante um comício.