Membro do Fatah é assassinado por milicianos palestinos

Milicianos palestinos mataram na manhã deste sábado, na Faixa de Gaza, um membro da força policial do Fatah, informaram fontes médicas. Vários milicianos armados entraram, por volta das 6 horas no horário local (1 hora de Brasília) na casa de Abdel Salam Abu Taqia, de 23 anos, e o mataram. O corpo do falecido foi levado ao hospital de Kamal Adwan, onde está sendo submetido a uma autópsia, informaram fontes médicas. Taqia era membro da Polícia Naval que serviu em Gaza até que o Fatah foi expulso pelo movimento islamita Hamas, quando este assumiu o controle da região, em junho de 2007. Após a tomada de Gaza, vários membros do Fatah foram assassinados nesse território palestino. Desde então, Hamas e Fatah se acusam mutuamente de perseguir e encarcerar seus respectivos seguidores em Gaza (onde governa o Hamas) e na Cisjordânia (onde governa o Fatah).