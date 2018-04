Membros de tribo do Yemen libertam médicos sequestrados

Um chefe do clã Yemeni disse que 24 pessoas, entre locais e médicos trabalhando no hospital saudita ao norte do país, foram libertos, menos de 24 horas depois de seu sequestro. O Sheik Hezam al-Ameani, cuja tribo estava envolvida no sequestro, disse que os médicos foram liberados na manhã desta sexta, 12, assim que os sequestradores tiveram garantias de que suas exigências seriam levadas a cabo.

Os tribais armados atacaram o ônibus com os médicos na quinta-feira, e o levou para uma área montanhosa. Entre os médicos, homens e mulheres, havia gente do Egito, Índia, Sudão e Filipinas.

Os tribais em Yemen frequentemente sequestram estrangeiros para pressionar o governo.