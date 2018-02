Meninas em escola afegã podem ter sido envenenadas por gás

Ao mesmo tempo em que muitos casos de envenenamento são na verdade alarmes falsos, há numerosos casos comprovados de intoxicação em massa de alunas por setores da sociedade ultra-conservadora do Afeganistão, que se opõem à educação feminina.

Autoridades locais informaram que as meninas adoeceram após inalarem um gás na escola Bibi Maryam na capital da província de Takhar, Taluqan. A cidade fica a cerca de 250 quilômetros ao norte da capital do país, Cabul.

O porta-voz do governo de Takhar, Sulaiman Moradi, culpou "inimigos do governo e do país" pela enfermidade em massa, e disse que o objetivo era impedir que as meninas frequentem a escola.

As meninas foram levadas ao hospital da província e a maior parte foi liberada após receber tratamento, embora várias permanecessem em condições críticas na noite do domingo, disse o diretor do hospital, Jamil Frotan.

(Reportagem de Folad Hamdard)