Michel Aoun é eleito presidente do Líbano

BEIRUTE - O Parlamento do Líbano elegeu ontem o ex-general do Exército Michel Aoun como presidente, encerrando um vazio de poder de 29 meses. A medida fez parte de um acordo político que deve tornar o líder muçulmano sunita Saad Hariri o primeiro-ministro do país.

Aoun, que tem 81 anos, conquistou o cargo ao obter o apoio de 83 parlamentares, bem acima da maioria absoluta de 65 votos necessária para vencer, segundo contagem de votos lida durante uma transmissão televisiva ao vivo do Parlamento.

Fogos de artifício ecoaram por toda Beirute quando a contagem mostrou que Aoun era o vencedor. O novo presidente apareceu nas imagens sorrindo em sua cadeira. A presidência libanesa é reservada para um cristão maronita no sistema de partilha de poder sectária da nação.

A decisão de Hariri de endossar a nomeação de Aoun simbolizou uma grande concessão política e um reflexo da redução do poder da Arábia Saudita no Líbano, e ainda da influência decisiva do Hezbollah, que tem respaldo do Irã. Riad apoiou Hariri e seus aliados durante anos de luta política com o Hezbollah e seus aliados. /REUTERS