Michel Suleiman toma posse como presidente do Líbano

Uma banda militar e uma guarda de honra saudaram nesta segunda-feira, 26, o general da reserva Michel Suleiman no momento em que ele entrou no palácio presidencial libanês para assumir o posto de chefe de Estado vago desde novembro do ano passado. Suleiman começou a trabalhar imediatamente, marcando consultas com deputados para a quarta-feira com o objetivo de compor o novo governo, disse uma fonte no gabinete presidencial. Finalmente eleito no domingo, Suleiman terá pela frente a tarefa de unir uma nação dividida e reconciliar facções políticas rivais em pé de guerra. Suleiman foi recebido com tapete vermelho pelos funcionários do palácio do governo em Baabda, nos arredores de Beirute. Normalmente, o novo presidente é recebido pelo antecessor, mas o Líbano estava sem chefe de Estado desde novembro de 2007, quando expirou o mandato de Emile Lahoud sem que o Parlamento tivesse conseguido eleger seu sucessor. Comemoração da eleição de Michel Suleiman. Foto: AP A eleição de Suleiman no domingo foi o primeiro passo palpável do acordo fechado na semana passada para encerrar uma crise política de um ano e meio de duração e que este mês culminou na pior onda de violência no país desde a guerra civil (1975-1990). Mais cedo, Suleiman despediu-se no aeroporto de Beirute do emir do Qatar, que mediou o acordo da semana passada entre as facções rivais libanesas. O Parlamento libanês havia fracassado nas 19 tentativas anterior de eleger o sucessor de Lahoud. "Chamo todos vocês, pessoas e políticos, para um novo começo", disse Suleiman no domingo, depois de ser empossado. "Vamos nos unir."