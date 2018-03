Milhares de sírios protestam contra EUA após ataque

Milhares de sírios participaram de um protesto no centro de Damasco, orquestrado pelo governo local, contra um ataque aéreo dos Estados Unidos realizado contra o território da Síria. A manifestação durou duas horas e transcorreu pacificamente, em seguida os estudantes voltaram à escola e os empregados, ao trabalho. O ataque dos EUA, ocorrido no domingo perto da fronteira com o Iraque, deixou oito mortos. O governo exigiu desculpas pela operação com helicópteros, na comunidade Abu Kamal. Além disso, Damasco ameaçou interromper a cooperação na fronteira caso haja novos ataques norte-americanos no território sírio. As autoridades, porém, se preveniram contra qualquer possibilidade do protesto desta quinta-feira sair do controle, enviando centenas de policiais. A embaixada dos Estados Unidos não funcionou nesta quinta-feira. "Nós não vamos nos submeter ao terrorismo", dizia uma das faixas do protesto. A escola americana de Damasco também foi fechada nesta quinta-feira. Washington não comentou formalmente a operação de domingo. Alguns militares do país, falando sob condição de anonimato, disseram que o alvo era um alto comando da Al-Qaeda no Iraque, Badran Turki al-Mazidih. A Síria insiste que todas as vítimas eram civis e desafiaram os norte-americanos a provar que algum membro da Al-Qaeda era o alvo do ataque. Os EUA reclamam que a Síria não faz o suficiente para impedir a passagem de terroristas pela fronteira com o Iraque. Damasco argumenta que faz o possível para proteger a longa e porosa fronteira.