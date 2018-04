Milhares se reúnem para lembrar morte de ex-premiê libanês

Milhares de pessoas se reuniram neste sábado, 14, em Beirute, para lembrar o quarto aniversário do assassinato do ex-primeiro-ministro Rafik Hariri. A comemoração deste ano tem importância especial, já que acontece a duas semanas da abertura do tribunal internacional que deverá julgar os assassinos de Hariri e de outros líderes libaneses. Além disso, o ato ocorre a três meses das eleições legislativas, consideradas cruciais para o futuro do país. Foto: Reuters Hariri foi assassinado em um atentado com carro-bomba em 14 de fevereiro de 2005, em Beirute, ataque que matou também 22 pessoas, entre eles o deputado e ex-ministro Bassel Fleihan. Dirigentes políticos libaneses culpam a Síria pelo assassinato de Hariri, mas o governo de Damasco sempre negou qualquer ligação. Foto: AP Desde o começo da manhã, milhares de libaneses foram ao centro da capital libanesa acontece a manifestação. Os participantes levavam bandeiras libanesas, fotos de Rafik Hariri e de todos os "mártires da independência", exigindo a verdade sobre o assassinado do ex-premiê. Dentro de duas semana, o Tribunal Internacional da ONU especial para o Líbano começará os trabalhos sobre o crime. A Corte de Haia foi apoiada na quinta-feira pelo presidente americano, Barack Obama. "Os Estados Unidos apoiam totalmente o tribunal especial para o Líbano, cujo trabalho começará em algumas semanas, para que tragam os responsáveis e os cúmplices desse crime horrível à Justiça", disse Obama. Foto: Reuters Alguns políticos anti-Síria disseram que o país vizinho estaria envolvido no atentado, mas Damasco nega a acusação. O assassinato gerou protestos em todo o mundo que forçaram a retirada das tropas sírias, que estavam no Líbano por quase 30 anos. Após mais de três anos de inquérito no Líbano, investigadores da ONU ainda não indicaram nenhum suspeito. O chefe da equipe, Daniel Bellemare, do Canadá, disse que a abertura do tribunal em Haia não significa que os procedimentos legais serão iniciados imediatamente e que as investigações continuarão. "Enquanto o Líbano se prepara para eleições parlamentares, os Estados Unidos continuarão a apoiar a soberania e a independência do Líbano, as instituições legais do Estado libanês e sua população", disse Obama, se referindo às eleições parlamentares agendadas para junho. O Líbano tem vivido oito meses de relativa calma após um acordo, no ano passado, pôr fim a um impasse pelo poder entre a coalizão liderada pelos sunitas e uma aliança encabeçada pelo grupo xiita Hezbollah que culminou em um conflito armado.