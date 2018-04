Miliciano morre e dez pessoas ficam feridas em Gaza

Soldados do Exército israelense mataram um miliciano e feriram pelo menos uma dezena de palestinos nesta madrugada, durante uma operação militar no sul da Faixa de Gaza, disseram fontes médicas palestinas. O Exército israelense lançou uma incursão terrestre com tanques e veículos blindados, apoiada do ar por aparelhos da Força Aérea na localidade de Rafah, no sul da faixa mediterrânea. Durante os choques posteriores à incursão entre milicianos e soldados israelenses foram registrados vários feridos, entre eles também civis, disseram fontes do grupo islâmico Hamas em Gaza. Moawiya Hasanín, chefe do serviço de urgências do Ministério da Saúde em Gaza, informou que pelo menos nove milicianos do Hamas e da Jihad Islâmica ficaram feridos em ataques aéreos israelenses nas últimas horas. Uma porta-voz militar israelense confirmou que seu Exército realiza uma operação no sul da Faixa de Gaza contra milicianos palestinos, que geralmente disparam foguetes contra localidades do sul de Israel. A fonte disse que suas forças atingiram vários alvos, embora não tenha dado mais detalhes.