Miliciano palestino morre em Gaza e Israel fecha territórios

Um miliciano palestino morreu e outros dois ficaram feridos na madrugada deste domingo em um ataque israelense à Cidade de Gaza, que coincidiu com o fechamento dos territórios palestinos por parte de Israel por causa da festa de Shavuot (Pentecostes). Fontes médicas palestinas disseram que um tanque israelense disparou um projétil de artilharia contra o bairro Shejaeya, o que causou a morte do homem e ferimentos aos outros dois. O ataque coincidiu com a declaração por Israel do fechamento dos territórios palestinos por ocasião do Shavuot, realizado a partir desta tarde durante 24 horas. Neste dia, os judeus de todo o mundo lembram a entrega das Tábuas da Lei a Moisés no Monte Sinai, há mais de 3.000 anos. O fechamento de territórios afeta na realidade a Cisjordânia, pois Gaza está completamente isolada desde junho de 2007.