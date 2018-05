Milícias podem levar Líbia à guerra civil, diz líder interino

Mustafa Abdel Jalil, presidente do Conselho Nacional de Transição (CNT), fez o alerta em resposta a uma troca de tiros entre milícias em uma das ruas mais movimentadas de Trípoli, que deixou quatro combatentes mortos.

Mais de dois meses depois de grupos rebeldes anti-Gaddafi terem capturado e morto o ex-ditador, os novos governantes líbios ainda lutam para exercer autoridade enquanto líderes de milícias rivais se recusam a ceder o controle sobre seus combatentes e a depor as armas.

"Estamos diante de duas opções amargas", disse Abdel Jalil em uma reunião na cidade de Benghazi, no leste do país, na terça-feira.

"Nós lidamos com essas violações (confrontos entre milícias) de maneira rígida e colocamos os líbios em um confronto militar que não aceitamos, ou nos dividimos e haverá uma guerra civil. Se não há segurança, não há leis, não há desenvolvimento e não há eleições", disse.

"As pessoas estão fazendo justiça com as próprias mãos."

As milícias, que vêm de dezenas de cidades e campos ideológicos diferentes, lideraram a luta de nove meses, apoiadas pelos bombardeiros da Otan, para pôr fim aos 42 anos de governo de Gaddafi. Mas agora estão relutantes em desbandar e depor suas armas.

Elas disputam umas com as outras a influência na nova Líbia, e acreditam que para receberem sua parte do poder político precisam manter uma presença armada na capital.