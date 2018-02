Milícias pró-governo atacam lideres reformistas em Teerã

Dois líderes da oposição iraniana, o ex-candidato à presidência Mehdi Karroubi e o ex-presidente Mohammed Katami, escaparam ilesos de ataque sofridos nesta quinta-feira, 11, na Praça Sadeghiyeh, no centro de Teerã, informaram diversos sites da oposição.

Segundo várias páginas eletrônicas, o carro no qual Karroubi viajava foi apedrejado e teve alguns vidros quebrados por milicianos ligados ao regime. Alguns sites informaram ainda que Ali Karroubi, o filho mais novo de Mehdi, foi detido por agentes das forças de segurança.

O ataque desta quinta-feira, o segundo sofrido pelo clérigo no último mês, foi cometido em meio às celebrações pelo 31º aniversário da Revolução Islâmica. Por ocasião dessa data, tanto o regime como a oposição convocaram manifestações. Já Teerã e outras cidades amanheceram tomadas por policiais e com o tráfego restrito. Na capital, centenas de motocicletas circulavam com milicianos Basij armados com pedaços de madeira, correntes e armas de fogo, disseram testemunhas.

O carro de Katami, ex-presidente reformista, também foi atacado quando se dirigia a uma manifestação. O opositor também saiu ileso do ataque, segundo o site Rahesabz, que não deu mais detalhes sobre o ocorrido.

A data é a mais importante para o calendário político iraniano. Tanto a oposição quanto partidários do governo marcaram desfiles e manifestações para esta quinta-feira. As autoridades proibiram a mídia estrangeira de cobrir os eventos e não autorizou os protestos desejados pela oposição. O número de incidentes deve aumentar ao longo do dia.