Milícias rivais entram em combate no centro da capital líbia

TRÍPOLI - Milícias rivais entraram em confronto nesta quarta-feira, 1, no centro da capital líbia, Trípoli, conforme testemunhou um repórter da Reuters no local.

O ruído da troca de tiros com armas leves e pesadas vinha da área da praia de El-Saadi, perto do centro da cidade, segundo o jornalista, que disse ter constatado que a estrada costeira estava bloqueada e fumaça emergia do lugar do combate.

Uma autoridade do Ministério do Interior afirmou que o confronto ocorre entre milicianos das cidades de Misrata e Zintam. Os dois grupos participaram da luta para depor o ex-líder líbio Muammar Kadafi e mantêm uma forte presença na capital.