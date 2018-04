Milícias rivais líbias travam confronto em Trípoli

Um repórter da Reuters escutou disparos de armas leves e pesadas vindos do bairro de El Saadi, na orla tripolitana, região onde ficam o hotel Marriott e prédios de escritórios.

Desde a queda de Gaddafi, as milícias dividiram Trípoli e o resto da Líbia em feudos rivais, e cada uma se aferra à parcela de poder que julga ter direito.

Uma testemunha que relaxava na praia com a família disse a uma TV local que combatentes armados com baterias antiaéreas passaram em alta velocidade pela avenida litorânea e invadiram a residência murada.

"Foi um caos, os combatentes de repente chegaram em carros e começaram a atirar na casa. Famílias fugiram da praia", disse Abdul Musharim.

Uma milícia da cidade de Misrata, que chegou a Trípoli durante a guerra civil do ano passado, vinha usando o imóvel como quartel. Antes, a casa pertencia a Saadi Gaddafi, filho do falecido governante deposto, que está refugiado no Níger.

Um membro do Alto Comitê de Segurança do governo provisório líbio disse que o combate envolveu os milicianos de Misrata e Zintan, dois grupos que estiveram aliados na luta contra Gaddafi.

(Reportagem adicional de Ali Shuabi e Taha Zargoun)