Militantes sunitas tomam cidade no oeste do Iraque, dizem fontes locais

"Noventa por cento da cidade de Hit está dominada por militantes", disse Adnan al-Fahdawi, membro do conselho provincial, acrescentando que os invasores estavam mais bem armados do que as forças de segurança locais.

Uma testemunha em Hit disse à Reuters: "Dezenas de militantes podem ser vistos na cidade com seus veículos e armas. Posso ouvir disparos agora em todos os lugares".

As fontes do setor de segurança disseram acreditar que os militantes sejam membros do grupo Estado islâmico, que iniciaram o ataque com a explosão de três carros-bomba na entrada do lado leste da cidade e uma delegacia de polícia no centro.

As primeiras informações de fontes hospitalares em Hit são de que seis pessoas, incluindo um civil, foram mortos e 12 ficaram feridas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Soldados, policiais e combatentes muçulmanos sunitas locais estavam tentando conter o avanço dos militantes, disseram as fontes da área de segurança. A maior parte das cidades vizinhas na província de Anbar já caíu sob o controle do Estado islâmico.

(Reportagem de Rahim Salman)