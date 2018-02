Militares espanhóis matam 3 taleban em resposta a ataque

Três militantes do Taleban que participaram nesta segunda-feira, 1º, de um atentado contra uma comboio espanhol no Afeganistão morreram com a resposta dada pelas tropas espanholas atacadas, segundo fontes do Ministério de Defesa espanhol.

Um soldado colombiano foi morto e outros seis espanhóis ficaram feridos quando o veículo no qual viajavam passou sobre um explosivo, enquanto escoltava um comboio humanitário das Nações Unidas. O ataque aos espanhóis ocorreu perto de Qali-i-Naw, 550 quilômetros ao oeste da Cabul.

Depois da explosão, as tropas espanholas foram interceptadas por talebans, e a resposta dos espanhóis causou ao menos três baixas dos insurgentes.

O comboio era integrado por uma equipe de detecção e desativação de explosivos e outra equipe especialista em localizar objetos na terra e solicitar apoio aéreo, se necessário.

Esta última equipe deu o aviso correspondente para pedir respaldo, e os helicópteros "Agusta", da foca italiana integrada na Força Internacional de Assistência a Segurança (ISAF) acudiram em ajuda dos militares espanhóis.

Os talebans também dispararam contra os helicópteros, que responderam ao ataque. Não houve relatos se as respostas das aeronaves causou mais mortes entre os insurgentes.

As tropas espanholas apreenderam armamento e munição dos talebans. Os seis feridos foram levados de helicóptero ao hospital da base de apoio avançado, em Herat.

"Dor e raiva"

O ministro espanhol de Relações Exteriores, Miguel Angel Moratinos, declarou nesta segunda que hoje é um dia de "dor e raiva" para todos os espanhóis. "É um dia de dor e raiva que nos oprime a todos os cidadãos do mundo que estamos comprometidos com o futuro de paz e estabilidade no Afeganistão", disse o diplomata à imprensa em Jerusalém.

"Como não podia ser diferente, condenamos o ato trágico, dramático e inaceitável deste atentado que sofreu esse comboio espanhol e a morte de um soldado que estava trabalhando no contingente espanhol em favor da estabilidade e do Afeganistão", acrescentou.

O chefe da diplomacia espanhol iniciou nesta segunda uma visita de dois dias a Israel e à Autoridade Nacional Palestina, em que tentará reativar o processo de paz no Oriente Médio.