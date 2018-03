Ministra israelense Livni se compromete com conversas de paz A ministra de Relações Exteriores de Israel, Tzipi Livni, em seu primeiro discurso político desde que foi indicada para formar o próximo governo de Israel, declarou seu comprometimento com as negociações de paz com os palestinos neste domingo à imprensa. "Annapolis vai continuar", disse Livni, referindo-se à conferência de paz promovida pelos EUA em novembro do ano passado, que reiniciou as conversas sobre o Estado palestino e que mostrou alguns sinais de progresso. "Nós não vamos deixar que datas ou mudanças políticas fiquem no nosso caminho", completou Livni durante discurso na conferência de política no Ministério de Relações Exteriores de Israel, que contou também com a presença do ministro palestino Riyad al-Malki. Líderes israelenses e palestinos demonstraram dúvidas sobre se poderão cumprir o objetivo de Washington de atingir um acordo de paz até o final do ano, antes que o presidente George W. Bush deixe a presidência.