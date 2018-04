Ministro alemão discute libertação de reféns no Iêmen

Associated Press,

O ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Guido Westerwell, chegou ao Iêmen nesta segunda-feira, 11, e se reuniu com o presidente Ali Abdullah Saleh para discutir o sequestro de uma família alemã, refém da Al-Qaeda na Península Arábica desde junho do ano passado. Participou da reunião também o chanceler iemenita, Abu Bakr al-Qirbi. Não foram divulgados detalhes do encontro.

Veja também:

As franquias da Al-Qaeda

Um casal alemão e seus três filhos desapareceram junto com um britânico na região de Saada. Duas mulheres alemãs e uma coreana que desapareceram junto com eles foram encontrados mortos pouco depois.

Segundo Westerwelle, Saleh revelou o lugar onde estão os alemães. "As autoridades iemenitas receberam há cerca de duas horas informações que indicam o lugar onde estão os sequestrados", disse o ministro alemão, que ainda disse que essa informação lhe "dava esperança".

Ainda assim, Westerwelle expressou seu desejo de que os reféns possam ser libertados e agradeceu as autoridades iemenitas pelos esforços direcionados ao caso.

Na semana passada, o vice-ministro do interior do Iêmen disse que os reféns ainda estavam vivos.