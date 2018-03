Ministro da Defesa afegão renuncia após censura do Parlamento

Wardak, um dos dois ministros-chave da área de segurança do país, disse a jornalistas que respeita a decisão do Parlamento, que pode complicar os planos da Otan de entregar as responsabilidades pela segurança do país às forças afegãs antes do fim de 2014.

No sábado, o Parlamento do país votou pela remoção de Wardak e do ministro do Interior, Bismillah Mohammadi após assassinatos de autoridades de primeiro escalão por rebeldes, assim como incidentes de troca de tiros na fronteira com o Paquistão.

(Reportagem de Rob Taylor)