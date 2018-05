Ministro francês chega a Bagdá para uma visita O ministro francês de Relações Exteriores, Bernard Kouchner, chegou a Bagdá para uma visita oficial no domingo, informou o ministério. "Com o convite do Sr. Jalal Talabani, presidente do Iraque, o ministro acaba de começar uma visita oficial a Bagdá", disse o ministério por meio de nota. "Bernard Kouchner está em Bagdá para expressar uma mensagem francesa de solidariedade ao povo iraquiano e para ouvir representantes de todas as comunidades." (Por Anna Willard)