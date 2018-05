Ministro israelense não vê acordo com palestinos em breve Um acordo de paz entre Israel e os palestinos não será selado por ao menos três a cinco anos, afirmou o ministro da Defesa israelense, segundo um jornal do país. A edição do diário Yedioth Ahronoth afirmou nesta sexta-feira que, em conversas privadas, o ministro Ehud Barak disse que a idéia de se chegar a um acordo com os palestinos no curto prazo seria uma "fantasia". Ele também disse que Israel não vai se retirar da Cisjordânia ocupada antes de encontrar uma solução para os ataques com foguetes de palestinos, "algo que levará entre três e cinco anos". Segundo Barak, ele não aprovará a retirada de postos de controle da Cisjordânia, apesar das garantias dadas esta semana pelo premiê Ehud Olmert ao presidente palestino, Mahmoud Abbas, de que alguns deles seriam removidos. Para o ministro, os encontros de Olmert com Abbas não levarão a um acordo de paz final. "O que vai determinar a situação no final das contas é se Abu Mazen (Abbas) e (o primeiro-ministro palestino) Salam Fayyad são capazes de implementar alguma coisa na Cisjordânia", disse Barak.