Missão afegã da Otan corre risco, dizem EUA e Grã-Bretanha A relutância de alguns países-membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) em mobilizar mais soldados e recursos com o Afeganistão coloca em risco a missão militar instalada no país, afirmaram os Estados Unidos e a Grã-Bretanha na segunda-feira. O ministro britânico das Relações Exteriores, David Miliband, disse que o Afeganistão poderia tornar-se um "Estado falido" se mais esforços não forem realizados para combater os militantes islâmicos. E o subsecretário de Estado norte-americano, Nicholas Burns, fez um apelo em Londres por uma contribuição maior dos países europeus. Forças lideradas pelos EUA derrubaram o governo do Taliban em 2001, mas rebeldes do grupo lançaram uma insurgência dois anos atrás e os níveis de violência verificados no território afegão elevaram-se agudamente desde então. Miliband, que visitou o Afeganistão na semana passada junto da secretária de Estado norte-americana, Condoleezza Rice, disse ser vital que os membros da Otan envolvam-se de forma mais profunda. "Haveria uma situação de insegurança ainda mais perigosa (se a comunidade internacional se retirasse)", afirmou Miliband à rádio BBC. "Se não intensificarmos os esforços, o Afeganistão corre o risco de tornar-se um Estado falido." "Precisamos que toda a comunidade internacional, incluindo os países europeus, envolva-se mais", disse. Burns, em declarações dadas antes de se reunir com autoridades britânicas para falar sobre o Afeganistão e outros assuntos de política internacional, afirmou ser injusto que alguns poucos países-membros da Otan carreguem todo o fardo. O subsecretário citou os EUA, a Grã-Bretanha, a Holanda e o Canadá como sendo esses países. "Cabe a nós dizer, com todo o respeito possível, que precisamos de ajuda da Alemanha e de outros países de peso da Europa Ocidental", afirmou ele a repórteres, quando questionado sobre o envolvimento alemão. "Fica difícil imaginar uma operação militar de sucesso quando a maior parte dos países quer decidir quando e onde mobilizará seus soldados." Burns citou o fato de vários militares canadenses já terem morrido e acrescentou: "Vendo o Canadá fazendo tudo isso sem ter o apoio de todos os países da aliança, na forma de suprimentos, helicópteros e forças de combate, sabemos estar diante de uma receita para o insucesso". Mas o subsecretário ressaltou acreditar que a missão da Otan caminha na "direção certa" e que acabaria por derrotar o Taliban. A França deu sinais de que pode mobilizar mais soldados, mas a Alemanha tem repetido sua decisão sobre manter nos níveis atuais sua contribuição. A Grã-Bretanha, que possui o segundo maior contingente dentro da força de paz internacional presente no Afeganistão, formada por um total de 43 mil integrantes e chamada Isaf, sente aumentar as pressões internas à medida que os soldados deparam-se com uma resistência cada vez mais intensa e um número maior de baixas. A Isaf atua principalmente na Província de Helmand (sul). (Reportagem de Katherine Baldwin e Kate Kelland)