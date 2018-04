Missão do Hamas deixa Egito sem chegar a acordo de paz

A delegação do movimento palestino Hamas que foi ao Cairo negociar com as autoridades egípcias um cessar-fogo durável com Israel terminou na quarta-feira à noite a nova rodada de conversas sem chegar a um acordo. Veja também: ONU diz que escola não foi atingida por bomba de Israel Para Abbas, ataques de Israel em Gaza foram crimes de guerra Israel autoriza novo assentamento judaico na Cisjordânia Israel ofereceu 75% da ajuda a Gaza por soldado, diz Hamas Linha do tempo dos ataques em Gaza Bastidores da cobertura do 'Estado' em Israel História do conflito entre Israel e palestinos Imagens das crianças em meio à destruição em Gaza Salah al-Bardawil, um dos membros da delegação do Hamas que viajou à capital egípcia, assegurou à Agência Efe que apesar de ter havido "alguns progressos", as negociações terminaram sem um acordo e continuarão no final dessa semana ou no início da próxima. "Na quarta-feira à noite terminou a atual rodada de negociações e acordamos começar uma nova no domingo ou na segunda-feira em um novo esforço para resolver os assuntos pendentes", disse Bardawil, que volta nesta quinta-feira, 5, à Faixa de Gaza sem dar coletiva de imprensa.