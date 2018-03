Míssil lançado de Gaza atinge sul de Israel

Um foguete lançado da Faixa de Gaza, controlada pelo Hamas, atingiu o sul de Israel nesta segunda-feira, 30, provocando mais tensões durante frágil cessar-fogo intermediado pelo Egito. Um porta-voz da polícia israelense informou que o míssil caiu próximo à uma fazenda na fronteira, mas não deixou vítimas ou danos. Veja também: Egito promete reabrir fronteira com a Faixa de Gaza por 2 dias Israel e palestinos seguem com violações à tregua em Gaza Até o momento, ninguém se responsabilizou pelo incidente, que aparece como o terceiro ataque desde que a trégua foi firmada em 19 de junho. O armistício prevê que os grupos militantes parem de lançar foguetes em troca do gradual aliviamento no bloqueio do empobrecido território por parte de Israel. O governo israelense suspendeu a provisão de mercadorias para a Faixa de Gaza há um ano, após o grupo Hamas ter tomado o território das forças leais do presidente palestino Mahmoud Abbas.