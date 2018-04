Mobilização de jovens e mulheres pode definir eleições no Irã

O índice de participação - principalmente de jovens e mulheres - será fundamental para definir o vencedor das eleições presidenciais no Irã, consideradas cruciais para o futuro do país. As previsões para o pleito de sexta-feira, 12, indicam que uma presença em massa dos eleitores nas urnas favorecerá os candidatos da oposição, especialmente o independente reformista Mir Hussein Moussavi.

A apatia dos jovens e mulheres, desencantados com o fracasso das reformas propostas pelo anterior presidente, o reformista Mohamad Khatami, foi uma das principais razões para o inesperado triunfo em 2005 do atual governante, Mahmoud Ahmadinejad.

O líder ultraconservador conquistou a vitória após um inédito segundo turno, que teve uma participação de apenas 50% do eleitorado. A chegada de Ahmadinejad ao poder também foi polêmica, já que sua vitória foi de apenas 650 mil votos sobre o reformista Mehdi Karroubi, que denunciou irregularidades na apuração.

Em 1997, o clérigo Mohamad Khatami tinha conquistado o direito de governar com o respaldo de mais de 70% dos eleitores, na maioria jovens e mulheres seduzidos por seu discurso progressista.

Doze anos depois, e apoiado pelo próprio Khatami, o ex-primeiro-ministro Moussavi parece ter ressuscitado esse espírito entre um setor da população que representa mais de 50% do eleitorado.

A falta de atenção ao pleito se transformou em uma grande mobilização a favor deste arquiteto e artista que passou 20 anos afastado do cenário político principal do país.

Desde que a campanha eleitoral começou, Teerã e outras grandes e pequenas cidades iranianas se transformaram em uma festa, com milhares de jovens simpatizantes de Moussavi. Até mesmo em localidades conservadoras como a cidade santa de Qom, berço do xiismo iraniano, é possível constatar um crescente apoio ao candidato.

Moussavi lidera, sem qualquer margem de dúvidas, nas áreas mais progressistas e modernizadas do país. Além disso, seu discurso, que mistura uma moderada reforma com uma defesa dos princípios da revolução e da religiosidade, conseguiu atrair muitos conservadores moderados e os que criticam a situação que o país atravessa, mas que têm medo de serem tachados de reformistas.

Campanha contra Ahmadinejad

Na semana passada, um movimento que reúne a maioria dos grupos feministas iranianos decidiu fazer campanha contra Ahmadinejad. No entanto, o candidato ultraconservador é ainda um candidato poderoso, com chances reais de conquistar a reeleição.

Apesar de não cumprir suas promessas eleitorais e ver a situação econômica do país piorar em sua Administração, o governante ainda desfruta de um enorme prestígio entre as classes menos favorecidas, os setores mais conservadores e as áreas rurais.

Seu discurso agressivo e direto, seus gestos de pessoa aparentemente humilde e sua extrema religiosidade ainda atraem um amplo setor da população que o apoiou em 2005.

Além disso, conta com os recursos do Estado, o apoio do Exército e a fidelidade dos voluntários islâmicos Basij e dos Pasdaran, grupos numerosos de natureza militar com uma ampla capacidade de mobilização.

Neste contexto, as previsões indicam que o mais provável é que as eleições presidenciais iranianas sejam decididas em segundo turno, o que aconteceria pela segunda vez nos 30 anos de Revolução.